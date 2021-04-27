تطهير وتعقيم الشوارع لمواجهة كورونا وحملات على المقاهى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهى والمحال التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة تطهير وتعقيم بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شئون البيئة بالمجلس للقضاء على الحشرات، حيث شملت أعمال التطهير بسيارات رش المبيدات بمناطق (أحمد حلمى - شارع المشروع - شارع سعد زغلول) لمكافحة انتشار الحشرات حرصا على صحة وسلامة الجميع.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطة ومولد النبى ومنطقة أبو عميرة وأسفل الكوبرى العلوى، من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى المحافظة.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطة المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز) وأسفرت الحملة عن مصادرة ( 35) شيشة من (2) كافيتريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة والتحفظ على (45) حالة إشغال متمثلة فى حواجز حديدية وخشبية وكراسى وترابيزات، وتم تغريم ( 10) مواطنين مخالفين بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وتمكنت رئاسة رئيس مركز ومدينة الحسينية من مصادرة 12 شيشة وتحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ، بحملة لرفع الإشغالات المخالفة بنطاق شوارع المدينة حيث شملت الحمله شوارع (هندسة الرى و سعد زغلول وصولاً إلى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية وشارع وجية اباظه و سيد مرعى والطريق الدائرى الجديد) لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية لمدينةمنيا القمح.

كما تم رصد بعض الكافيتريات المخالفة لتقديم الشيش لروادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسؤلى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز ، بحملة للوقوف على مدى إلتزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بإرتداء الكمامة الواقية ، وأسفرت الحملة عن تغريم ( 7) من المخالفين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة



حملات الرش بالشرقية



حملة على المقاهى



رش وتعقيم الشوارع



سيارات رش وتطوير الشوارع بالشرقية