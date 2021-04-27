تحرير 26 محضرا وغلق 3 منشآت غذائية فى حملة تموينية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قاد اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظه الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيليه، يرافقه الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية وبالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع موسم الأعياد وشهر رمضان الكريم، وللتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية والتى تلاحظ وجود تغير بخواصها الطبيعية ومجهوله المصدر بدون بيانات كما تم تحرير محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها وهى 5 محاضر نظافة و21 محضر عدم حمل شهادات صحية وتوصية بالغلق لثلاث منشأت لوجود خطر داهم وعدم وجود رخصه وتعديل بالرسم الهندسي دون الرجوع للجهات المعنية وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إستمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبه الأغذية، إنه خلال أسبوعين والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك تم عمل عدة حملات متتاليه والمرور على 33 منشاه غذائية تم خلالها أخذ عينات من المواد الغذائية وضبط منتجات منتهية الصلاحية وإعدام أغذية متغيرة الخواص وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحيه ومحاضر نظافة والتوصية بإغلاق للمنشأت المخالفة نتيجه لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص بالاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة وذلك للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

رئيس حى ثالث ونائبة خلال الحملة

جانب من الحملة

تفتيش على المحال التجارية

لحوم فاسدة

حملة تموينية

اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظه الإسماعيلية

السكرتير العام للإسماعيلية يقود الحملة

حملة تموينية

حملة تموينية كبرى





حملة تموينية كبرى بالإسماعيلية