تايلاند تمنع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند حتى إشعار آخر

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أعلنت تايلاند منع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند وسط ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالهند.

وأكدت السفارة التايلاندية في الهند في بيان وفقا لصحيفة (بانكوك تايمز) التايلاندية أنه تم منع دخول غير المواطنين القادمين من الهند اعتبارا من الأول من مايو وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه سيسمح بهبوط ثلاث رحلات للخطوط الجوية الهندية في تايلاند لإجلاء المواطنين العالقين خلال مايو المقبل.

وجاء قرار تايلاند ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لكبح تفشي الموجة الثالثة من الفيروس.

وكانت الهند قد سجلت رقما قياسيا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي؛ حيث سجلت اليوم الاثنين 352 ألفا و991 إصابة، وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 17 مليون إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 195 ألف وفاة.

وسجلت تايلاند اليوم ألفين و48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي أعداد الإصابة في البلاد 57 ألفا و508 حالة