اليوم السابع
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بايدن: تم إعطاء 215 مليون جرعة لقاح كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:33 م
بايدن: تم إعطاء 215 مليون جرعة لقاح كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن جو بايدن
كتب رامى محيى الدين

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وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمر صحفى، التقدم الذي حققته الولايات المتحدة على صعيد مكافحة كوفيد 19 بـ "المذهل"، مؤكدا أنه تم إعطاء 215 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند فى مواجهة الزيادة الهائلة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا،مثلما ساعدت الهند الأميركيين عندما كانت المستشفيات الأميركية تئن في وقت سابق تحت وطأة الوباء، بحسب "الشرق بلومبرج".

وكتب بايدن على "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعانى ضغطاً هائلاً بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند فى وقت الحاجة".

وأعلن البيت الأبيض، إرساله مساعدات فورية إلى الهند لمساعدتها على مواجهة كورونا .

 

بايدن

كورونا

لقاحات كورونا

كوفيد 19

جو بايدن

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