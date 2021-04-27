اليوم السابع
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اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثلاثاء البصخة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:00 ص
اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثلاثاء البصخة الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بثلاثاء البصخة اليوم، وهو اليوم الثانى من أيام البصخة فى أسبوع الآلام.

 

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بهذه المناسبة حيث تتناسب مع ذكرى مرور المسيح على شجرة التين التى يبست من الأصل، والتى لعنها خلال اليوم السابق (اثنين البصخة) وترمز للشعب اليهودى وتمثل رذيلة الرياء، حيث لها المظهر وليس فيها ثمر، وقضى المسيح بقية نهار هذا اليوم فى الهيكل بالقدس مع تلاميذه يجاوبهم ويكلمهم عن المجىء الثانى ويوم الدينونة العظيم والاستعداد له.

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أكد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد البابا تواضروس، خلال العظة، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من ارتداء الكمامة وغسل الأيادى وأماكن التهوية وشرب المياه والأطعمة الطازجة وتناول الخضار والفواكه، وبخاصة فى الفترة المقبلة خلال صلوات أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

ثلاثاء البصخه

خميس العهد

جمعه الآلام

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