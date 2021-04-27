النيابة تحقق فى حادث تصادم سيارة نقل بقطار ركاب بالسويس

السويس - سيد نون

تباشر النيابة العامة في السويس، التحقيق في حادث تصادم سيارة نقل بقطار ركاب عند قرية عامر، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 2 آخرين.

وانتقل فريق من نيابة فيصل والجناين لموقع الحادث، للمعاينة والاستماع لرواية الشهود العيان، وأفاد الشهود بأن الحادث وقع على مسافة نحو 100 متر من مزلقان قرية عامر.

وأفادت المعاينة والشهود بأن سائق السيارة النقل المحملة بالطوب كان متجها من الطريق الصحراوي إلى داخل قرية عامر، وسلك طريق مزلقان غير شرعي، وهم بعبور شريط السكة الحديد، إلا أنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين القطار.

وانتقل لموقع الحادث قيادات الحماية المدنية والسكة الحديد وقسم الجناين، للوقوف على الحادث خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف على الحادث ورفع آثاره من حرم السكة الحديد.

وانطلق أول قطار على الخط في السادسة صباح اليوم من محطة السويس محملا بالركاب متجها إلى الإسماعيلية.