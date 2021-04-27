"النواب" يوافق على إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر من جميع الضرائب والرسوم

كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي تعديل المادة الثامنة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

وتقضي المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس النواب في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأنه : "عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.

ولا تسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة.

ويُعفي الصندوق من الضرائب والرسوم التالية :

أ‌) رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها.

ب‌) رسوم التصديق علي التوقيع لأي عقود يكون الصندوق طرف فيها.

ت‌) الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة المقررة علي كل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات واي أصناف أخرى لازمة لأعماله.

ث‌) علي كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج.

كما يعفى الصندوق من أي نوع أخر من الضرائب أو الرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلاً. وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها علي الصندوق.

وكانت المادة قد شهدت جدلاً حول فكرة الإعفاء من الضرائب أو الرسوم التي قد تُفرض مستقبلا في ضوء اقتراح النائبان أحمد فؤاد أباظة وعبد الحميد الدمرداش، بحذف ما يفيد ذلك حتي لا يكون هناك سلطة علي مجلس النواب والتي اعتبرها "أباظة" أنها تتسبب في الحجر علي رأي المجلس النيابي لاحقا، ورأي "الدمرداش" أنها قد تثير شبهة عدم الدستورية، فيما أوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه لا حجر علي عمل مجلس النواب وهناك قاعدة عامة تفيد بأن الناسخ ينسخ المنسوخ بالتالي لا مجال للتخوف.

واقترح الطماوي ضبط صياغة المادة بالشكل الذي وافق عليه المجلس، كما وجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة، قائلاً : " في ناس تعبت عشان نوصل لما وصلنا له، ونكون جوا هذه القاعة، هناك أبطال عظام من القوات المسلحة والشرطة منهم من جاد بروحه ومنهم فقد جزء من جسدة، ومازالوا يعملون ليل نهار دون كلل أو ملل، وعلي رأسهم صاحب فكرة الصندوق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت المناقشات ممازحة رئيس المجلس للنائب عبد الحميد الدمرداش، بقوله : "انت من الأغلبية وتثير لنا المشاكل الدستورية، اقدر اجتهادك، في النهاية هذا دليل علي الديمقراطية السائدة، فالنائب من الأغلبية ويعارض".