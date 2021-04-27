المفوضية الأوروبية تهدد بفرض تعريفة جمركية على بريطانيا لو لم تلتزم باتفاق بريكست

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت رئيس المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين من إمكانية فرض تعريفة جمركية على بريطانيا، لو فشلت فى الوفاء بالتزاماتها فى أيرلندا الشمالية مع استعداد أعضاء البرلمان الأوروبى للتصديق على اتفاقية التجارة بعد بريكست اليوم الثلاثاء.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، إن آليات النزاع والتطبيق فى الاتفاقية كانت أساسية لضمان التزام المملكة المتحدة باتفاق التجارة واتفاقية الانسحاب والتى تشمل بروتوكول إيرلندا الشمالية.

ومن جانبها، قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبى سيرد وسيضرب قطاعات مثل الخدمات المالية بالتعريفة لو لم تطبق بريطانيا بشكل مناسب اتفاق الصيد بعد الانسحاب.

وقال فون دير لاين، إن هذه الاتفاقية جاءت بأسنان حقيقية مع آلية ملزمة لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ تدابير تصحيحية أحادية الجانب ضرورية، وأضافت: اسمحوا لى أن أكون واضحة للغاية، لا نريد أن نضطر إلى استخدام هذه الأدوات لكننا سنفعل، ولن نتردد فى استخدمها لو لزم الأمر.

وتقول صحيفة التليجراف، إن بريطانيا كانت قد أغضبت بروكسل من خلال قيامها من جانب واحد بتمديد فترات السماح فى البروتوكول، وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بريطانيا، وتعفى فترات السماح الصادرات من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية من ضوابط الجمارك على منتجات اللحوم والطرود، ووضعت بريطانيا أيضًا استثناءات من قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن التربة وجوازات السفر الحيوانات الأليفة.

وقال فون دير لاين إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كانت بالغة الأهمية وانطوت على أكبر المخاطر.