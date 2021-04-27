المغرب يطلق حملة تلقيح ضد كورونا تشمل المواطنيين ما بين 55 و60 سنة

قررت وزارة الصحة المغربية، اعتبارا من الثلاثاء، توسيع دائرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.
وشددت الوزارة المغربية - في بيان، اليوم - على دعوة كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة المشاركة في هذه الحملة، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.
يذكر أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورنا في المغرب بلغ 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا، وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 4 ملايين و217 ألفا و458 شخصا.
المغرب يطلق حملة تلقيح ضد كورونا تشمل المواطنيين ما بين 55 و60 سنةالثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:20 ص
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة الصحة المغربية، اعتبارا من الثلاثاء، توسيع دائرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب يستدعي سفير إسبانيا بالرباط بسبب استضافة بلاده لزعيم "البوليساريو"الأحد، 25 أبريل 2021 02:23 م
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشى كوروناالسبت، 24 أبريل 2021 07:00 ص
المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكوروناالسبت، 24 أبريل 2021 01:00 ص
المغرب: هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بمقياس ريختيرالجمعة، 23 أبريل 2021 02:36 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة