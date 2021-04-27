اليوم السابع
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المغرب يطلق حملة تلقيح ضد كورونا تشمل المواطنيين ما بين 55 و60 سنة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:20 ص
المغرب يطلق حملة تلقيح ضد كورونا تشمل المواطنيين ما بين 55 و60 سنة كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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قررت وزارة الصحة المغربية، اعتبارا من الثلاثاء، توسيع دائرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.
وشددت الوزارة المغربية - في بيان، اليوم - على دعوة كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة المشاركة في هذه الحملة، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.
يذكر أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورنا في المغرب بلغ 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا، وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 4 ملايين و217 ألفا و458 شخصا.


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