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المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخول الامتحانات.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:17 ص
المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخول الامتحانات.. صور المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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حرصت المدارس فى المرحلة الابتدائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية على تلاميذ الصف السادس الابتدائي أثناء دخولهم لأداء امتحان أبريل المجمع، حيث قامت المدارس بقياس حرارة الطلاب والتنبيه عليهم أثناء الدخول بارتداء الكمامة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.
 
وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من غد الإثنين.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.
 
تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء الامتحانات
تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء الامتحانات

الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الامتحانات
الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الامتحانات

المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء الامتحانات
المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء الامتحانات

 


التربية والتعليم

امتحانات الصف السادس

الامتحان المجمع للصف السادس

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