اليوم السابع
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المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد يحظر التظاهرات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:48 ص
المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد يحظر التظاهرات المجلس العسكرى فى تشاد
وكالات

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حظر المجلس العسكري الحاكم في تشاد تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني المقررة اليوم الثلاثاء.

وجاء في مرسوم صدر عن وزارة الأمن العام، أمس الاثنين، أن "كل المسيرات أو التظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية".

وحسب موقع روسيا اليوم، دعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى تظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده نجل الرئيس السابق، محمد إدريس ديبي.

وطلب "الوفاق التشادي لحقوق الإنسان" الاثنين من ناشطيه "الخروج بشكل حاشد" للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه "هيئة غير قانونية وغير شرعية".

 


تشاد

المجلس العسكرى

تظاهرات

محمد إدريس ديبي

معارضة تشاد

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