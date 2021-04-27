اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:55 م
خالد صلاح
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القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم للمساجد الكبرى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:26 م
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم للمساجد الكبرى القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنى  فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا ، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
 
 
حيث قامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم ، حيث تم تطهير وتعقيم مسجد الفتح برمسيس ومسجد النور بالعباسية ومسجد عمر مكرم بالتحرير ومسجد الخازندار بشبرا ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة عائشة.
 
وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط ، وأُستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.
 
يأتى ذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.
 

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اليوم السابع بلس

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