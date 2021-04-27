الصين تطلق 9 أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد ومراقبة الأجسام السماوية

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أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، تسعة أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكر مركز تاييوان -في بيان اليوم- أن الأقمار التسعة تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونجج مارش-6"، وأن الصاروخ أطلق الساعة 11:20 صباحا بتوقيت بكين.

ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، بما فيها قمران سيقدمان خدمات الاستشعار عن بعد المتعلقة بمسح الأراضي والبناء الحضري والزراعة والغابات والطاقة والوقاية من الكوارث وتقليلها.

وستستخدم الأقمار الصناعية الأخرى في اختبار التكنولوجيات الخاصة بتصميم منصات الأقمار الصناعية والتصوير والمراقبة في الوقت الفعلي والحصول على البيانات ونقلها، أو لتوفير خدمات مراقبة الأجسام السماوية والاستشعار عن بعد.