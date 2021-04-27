اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:00 ص
الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء نهاية الأسبوع وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالقطاع السياحى والأنشطة المرتبطة به بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بنهاية الأسبوع الجارى ضد فيروس كورونا
 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة فى عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.
 
وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.

 


الصحة

كورونا

العاملين في السياحة

جنوب سيناء

لقاح كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تنصح المواطنين بغسيل الأيدى باستمرار منعا لعدوى كورونا.. فيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:18 م

الصحة: اتباع آداب العطس والسعال تحميك من عدوى كورونا.. إنفوجراف

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:49 ص

الصحة: تصنيع لقاحى كورونا الصينى والروسى محليا بخطى إنتاج بفاكسيرا

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص

الصحة تحذر من موجة كورونا في مصر الثالثة: 17%زيادة بنسب الوفيات والإصابات..فيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:00 ص

الصحة تعلن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:58 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة