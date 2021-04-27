الصحة العالمية: 22% زيادة فى إصابات كورونا بشرق المتوسط و17% بالوفيات

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الدول التى توسعت فى التطعيمات الخاصة بكورونا انخفضت فيها معدلات الإصابة بكورونا.

وأضاف: هناك زيادة عالمية فى الإصابات بكورونا بسبب التحلل من الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن العالم شهد 5 ملايين إصابة بكورونا خلال الاسبوع الماضى فى سابقة عالمية، مشيرا إلى أن 12 دولة فى إقليم شرق المتوسط أبلغت عن زيادة فى إصابات كورونا و11 دولة أبلغت عن زيادة فى الوفيات.