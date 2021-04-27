الصحة العالمية : لقاح كورونا الأداة الوحيدة للنجاة من مضاعفات كوفيد 19

قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية أن لقاح كورونا هو الأداة الوحيدة للنجاة من مضاعفاته الخطرة لافتة إلى أن الاستراتيجية العالمية تستهدف التوسع بالتغطية الخاصة بالتطعيمات إلي 90% مضيفة أن الدول التى بها حروب بها مشاكل كثيرة صحيا وانخفضت فيها نسب التطعيمات حيث بلغت 60% .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.
ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى.
وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة