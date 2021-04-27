الصحة العالمية : لقاح كورونا الأداة الوحيدة للنجاة من مضاعفات كوفيد 19

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية أن لقاح كورونا هو الأداة الوحيدة للنجاة من مضاعفاته الخطرة لافتة إلى أن الاستراتيجية العالمية تستهدف التوسع بالتغطية الخاصة بالتطعيمات إلي 90% مضيفة أن الدول التى بها حروب بها مشاكل كثيرة صحيا وانخفضت فيها نسب التطعيمات حيث بلغت 60% .