الصحة العالمية: لقاحات كورونا المعتمدة آمنة وحدوث الجلطات نادر

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن جميع لقاحات كورونا آمنة، وظهور بعض الأعراض كحدوث جلطات فى لقاحا استرازينكا وجونسون أند جونسون نادرة، مضيفة أن من 2 إلي 3 في المليون يحدث لهم جلطات جراء الحصول علي اللقاحات.

وأضافت أن المنفعة من الحصول علي اللقاح أكبر من ضرره، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح تحدث مع كبار السن فقط، لافتة إلى أن الأعراض معظمها تتمحور حول الاصابة بالإرهاق والإجهاد وارتفاع فى درجات الحرارة، وتابعت: ما يحدث من تجلطات بسبب اللقاحات هو نوع من المناعة يقوم بها الجسم عند التخسر حال وجود جرح وبالتالى هو نوع من المناعة بجزئيات معينة في الدم وليس ضررا.

وأوضحت أنه يتم حاليًا دراسة ترخيص لقاح سبوتنيك للطوارئ بعد استكمال ملفاته ودراساته العلمية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، و جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أى وقت مضى.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذى يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.