الصحة العالمية: عمل pcr ليس شرطا للحصول على لقاح كورونا

أكدت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن لقاح كورونا لا يحمى من الإصابة بكورونا بنسبة 100% وتابعت: ليس شرطا لعمل تحليل pcr قبل الحصول علي لقاح كورونا طالما لا توجد أعراض من المرض وأضافت أن الأجسام المضادة تتكون في خلال من 7 إلى 10 أيام بعد الحصول علي الجرعات الخاصة باللقاح.
وقالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية : لا بد من الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية مع الحصول علي اللقاح للوقاية من عدوى كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.
ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى.
وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.
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