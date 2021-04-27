الصحة العالمية: عمل pcr ليس شرطا للحصول على لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن لقاح كورونا لا يحمى من الإصابة بكورونا بنسبة 100% وتابعت: ليس شرطا لعمل تحليل pcr قبل الحصول علي لقاح كورونا طالما لا توجد أعراض من المرض وأضافت أن الأجسام المضادة تتكون في خلال من 7 إلى 10 أيام بعد الحصول علي الجرعات الخاصة باللقاح.