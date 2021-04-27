الصحة العالمية: الطفرات الجديدة لكورونا تتسبب فى سرعة انتشارة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن ما تم تسجيلة من تحورات فى فيروس كورونا بالهند أمر هام، حيث إن هناك طفرتين فى الفيروس.

وتابع: الطفرات الجديدة تؤدى إلى سرعة الانتشار للفيروس، كما تؤدى إلى إبطال مفعول اللقاح، لافتا إلى أن هناك دراسات وأبحاث تتم حاليا لبحث هذه التحورات التى حدثت فى فيروس كورونا عالميا.