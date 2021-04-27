وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا- خلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن :"الموعد التقريبي لتحقيق مناعة القطيع فى روسيا الاتحادية هو سبتمير 2021"، موضحة أن المواعيد المحددة قد تتباين حسب المناطق.

وكانت جوليكوفا توقعت سابقا أن يبلغ مستوى مناعة القطيع فى روسيا في أغسطس المقبل نسبة 60%.

