اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:38 ص
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السعودية تنشر ضوابط جديدة للصلاة فى الحرم المكى والعمرة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:00 ص
السعودية تنشر ضوابط جديدة للصلاة فى الحرم المكى والعمرة الحرم المكى - أرشيفية
وكالات

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شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، منعت بموجبها الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي والعمرة.
 
 
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أوضحت الوزارة أن "الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا)، و(توكلنا)".
 
وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)".
 
وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".

الحرم المكى

الكعبة

السعودية

العمرة

كورونا

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