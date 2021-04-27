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السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى.. فيديو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:52 م
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى.. فيديو المتهم بخطف طفلة المعادى
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بخطف طفلة المعادى التى تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
 
 

 


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جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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