اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: تحصين أكثر من 1.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 ص
الزراعة: تحصين أكثر من 1.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام الجلد العقدى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، التى بدأت يوم 3 إبريل بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و645 ألفا و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بينهم " مليون و247 ألفا و218 رأس أبقار، 347 ألفا و603 رأس أغنام، 50 ألفا و387 رأس ماعز" حتى 24 ابريل 2021.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.


 


وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

الماشية

الأوبئة

اخبار

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة