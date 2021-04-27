الزراعة: تحصين أكثر من 1.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، التى بدأت يوم 3 إبريل بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و645 ألفا و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بينهم " مليون و247 ألفا و218 رأس أبقار، 347 ألفا و603 رأس أغنام، 50 ألفا و387 رأس ماعز" حتى 24 ابريل 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.





