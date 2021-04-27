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الرئيس العراقى برهم صالح يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:52 ص
الرئيس العراقى برهم صالح يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الرئيس العراقى برهم صالح يتلقى لقاح فيروس كورونا
كتب أحمد جمعة

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تلقى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح مساء أمس الإثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من الوباء، مثمناً دور وتضحيات الكوادر الصحية التي بذلتها على مدى الأشهر الماضية في تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، مشيراً إلى أهمية السعي لتذليل المصاعب التي يواجهونها وتوفير احتياجاتهم.

 

وأشار الرئيس العراقى إلى أن "أبناء شعبنا يستطيعون تجاوز هذه المحنة، ويُكللون جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع".

 

 

 


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