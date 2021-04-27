بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم إلكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية التوجولية فور إسوزيمنا جناسنجبيه، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم إلكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية التوجولية فور إسوزيمنا جناسنجبيه، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
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