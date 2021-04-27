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الرئيس السيسى يجتمع بالخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس اليابانية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:16 م
الرئيس السيسى يجتمع بالخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس اليابانية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين فاروق المشرفة على وحدة المدارس المصرية اليابانية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الخبراء اليابانيين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التعليم الياباني "التوكاتسو" داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.
 
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السيسي

المدارس اليابانية

اليابان

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