وأضاف بيسكوف فى إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء:" لقد أوضح الرئيس بوتين موقفه من مبادرة الرئيس زيلينسكي المتعلقة بالحوار، وأكد أنه يمكن مناقشة مشاكل العلاقات الثنائية بين البلدين فقط".

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين:" أن مثل هذا الحوار لا يمكن أن ينطلق من هدف إيجاد تسوية للصراع في جنوب شرق أوكرانيا "، مشيرا إلى أن أفضل خطوة بالنسبة لكييف هي اجراء حوار مع الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، لوهانسك ودونيتسك، وتنفيذ اتفاقيات مينسك.