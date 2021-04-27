الداخلية تضبط شحنات حشيش بقيمة 2.6 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الغربية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على (165 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,245,000) مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000)مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).

وفي ذات الإطار، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.. وبحوزته (عدد 84 طربة لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- هاتف محمول).. وذلك حال قيادته سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وترويج ونقل المواد المخدرة.