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الحكومة: مصر تقفز 8 مراكز بمؤشر التحول فى الطاقة العالمى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:47 م
الحكومة: مصر تقفز 8 مراكز بمؤشر التحول فى الطاقة العالمى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أداء مصر فى مؤشر التحول فى الطاقة لعام 2021؛ حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح فى الترتيب الـ 76 مقارنة بالـ84 فى نسخة عام 2020.
 
ومن الجدير بالذكر تسجيل مصر نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر؛ حيث حققت مصر 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول فقد حققت مصر 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020. 
 
• ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة، ويمكن الاعتماد عليها. تقيم كل دولة بنقاط بين صفر و 100 بحيث تعني صفر أسوأ أداء و100 أفضل أداء. وينقسم المؤشر إلى محورين أساسيّين:
1. أداء النظام والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية.
2. جاهزية التحول: رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة.
وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
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الطاقة العالمى

الحكومة

مصطفى مدبولى

معلومات الوزراء

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