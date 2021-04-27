الحكومة تنفى تدهور الوضع الصحى فى مستشفيات عزل كورونا

كتبت هند مختار

نفت الحكومة صحة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق "واتس آب" منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد فى الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية، تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.