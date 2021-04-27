الحكومة تنفى تدهور الوضع الصحى فى مستشفيات عزل كورونا

نفت الحكومة صحة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق "واتس آب" منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد فى الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية، تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
الحكومة تنفى تدهور الوضع الصحى فى مستشفيات عزل كوروناالثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:08 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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