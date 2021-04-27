الجزائر تعلن سحب أكثر من 4882 ملفا للترشح فى الانتخابات المبكرة

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قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الثلاثاء، "إنه تم سحب أزيد من 1.2 مليون استمارة جمع توقيعات، وما يناهز 4882 ملفا للترشح من الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة التي أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل".

وأضاف شرفي - في مؤتمر صحفي - أنه "تم سحب مليون و249 الف استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات، كما تم سحب 4882 ملف من طرف الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة".

وأشار إلى أن السلطة سجلت 1813 ملفا تم سحبها من قبل 53 حزبا سياسيا معتمدا، فيما تم سحب 473 ألف استمارة داخل الجزائر، و86 ألف استمارة على مستوى الجالية الوطنية بالخارج.

يشار إلى ان أخر موعد لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 يونيو تنقضي منتصف ليل اليوم بعدما تقرر تمديدها 5 أيام بمقتضى أمر رئاسي أصدره الرئيس عبدالمجيد تبون بطلب من السلطة المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.