وقال نائب مستشار البيت الأبيض للمناخ على زيدى "هدفنا أن نعرض هذا من خلال القانون.. هناك العديد من الطرق التى يمكنها أن تفضي إلى تقدم ملحوظ فى قطاع الطاقة، وهذا (القانون) يعد قويا للغاية، لأنه يسهم بوضع المرافق خطة واضحة ونظيفة".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد عبر عن طموحه بأن تتخلى الولايات المتحدة عن إصدار الانبعاثات الكربونية كليا بحلول عام 2035 وتسهم الطاقة النظيفة بـ40% من قطاع الطاقة فى الولايات المتحدة، وبإمكان البلاد رفع هذه النسبة إلى 80% باستخدام التكنولوجيا المتوفرة ودون الحاجة إلى أى كلفة إضافية، وذلك بسبب انخفاض سعر البطاريات القابلة للشحن.

