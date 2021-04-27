الاتحاد الأوروبى: على ألبانيا ضمان الأداء الديمقراطى لمؤسسات الدولة

كتبت: هناء أبو العز

هنأ الاتحاد الأوروبى ألبانيا بإجراء انتخابات برلمانية فى ظل تحدى وباء كورونا، مشجعًا جميع الأطراف المشاركة فى عملية الفرز على المضى قدمًا بسرعة بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان له: يجب على جميع القوى السياسية الآن أن تضمن الأداء الفعال والديمقراطي لمؤسسات البلاد ، نتيجة لهذه الانتخابات. ، هذا يشمل مسؤولية اتباع المبدأ الديمقراطي باحترام نتائج الانتخابات، ورفع أي مخالفات مزعومة إلى لجنة الانتخابات المركزية والسلطات المختصة الأخرى على وجه السرعة

ووفقًا للنتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة المحدودة لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، كانت الانتخابات البرلمانية منظمة بشكل جيد بشكل عام من قبل إدارة الانتخابات ، في حين كانت الحملة نشطة وشاملة، و كان لدى أصحاب المصلحة ثقة كافية للمشاركة.

وأشرفت لجنة الانتخابات المركزية (CEC) بعد إصلاحها على العملية الانتخابية بطريقة شفافة ، وتتمتع بثقة أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

وأبلغ المراقبون عن مخاوف تتعلق بإساءة استخدام موارد الدولة أو وظائفها من قبل الحزب الحاكم وشخصيات عامة أخرى

وسيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات الانتخابية عن كثب حتى التصديق النهائي للنتائج.

وأضاف البيان: لقد قطعت ألبانيا شوطا طويلا في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي ، وأظهرت إصرارها على متابعة الإصلاحات الصعبة لصالح الشعب الألباني. إن الفترة الانتقالية حتى تنصيب البرلمان والحكومة الجديدين لا ينبغي أن تعرقل الجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات اللازم، و نود أن نرى البلد يدخل المرحلة التالية من عملية الانضمام ، مع انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي الأول لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وختم الاتحاد بيانه قائلًا: نتوقع من البرلمان الألباني الجديد والحكومة مواصلة متابعة أجندة الإصلاح في البلاد بتصميم ، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون مع الدعوة إلى حوار سياسي بناء وشامل من جميع الأطراف.