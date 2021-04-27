استثمارات حكومية لـ"الصحة" تتجاوز 47.5 مليار جنيه بالعام الجديد

كتبت إيمان علي

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، بيان الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالته إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور، والتى توجب أخذ رأى الغرفة الثانية فى خطة التنمية.

وكانت قد ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد، البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيى عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت "السعيد" الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022.

وأشارت السعيد خلال بيانها إلي رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين.

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة من المبادرات الموضوعة فى القطاع الصحى :

- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، وتعدت نسبة تنفيذها 70%.

-تفعيل الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما يستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا .

-إنشاء مَرْكَز إسْتْرَاتِيجِي للوصول لأَعْلَى مستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة

-زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪.

-تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة.

-إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات .

-تَطوير 7 مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

-تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ الـمراكز البحثيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.

-اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.

- تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْ التأمين الصحى .

- استكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم صِحَّة صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال.

-زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، لتصل إلى 122 مُستشفى.

-البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.