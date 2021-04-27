ابنتها وخطيبها وراء الواقعة.. كشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال رالبحث الجنائى بمديرية أمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على بائعة خضار جثة هامدة عليها آثار طعنات، داخل منزلها بقرية البرادعة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية، حيث عثرت عليها ابنتها ملقاة داخل المنزل جثة هامدة في ظروف غامضة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث جنائي، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها "18 و8" سنوات في المنزل محل الواقعة، وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث وأستغاثت بالجيران الذين ابلغوا الشرطة.

وبالمعاينة تبين إصابة المجني عليها بـ 8 طعنات فى الصدر والبطن، وبدأ فريق البحث في سؤال ابنتي المجني عليها وفحص علاقتها لتحديد سبب أو ملابسات الحادث وهل لديها خلافات مع أحد من عدمه.

وبإجراء التحريات والفحص تمكن رجال البحث الجنائى من كشف ملابسات الواقعة، حيث قامت نجلتها وخطيبها بارتكاب الواقعة، لرفض المجنى عليها من إتمام الزواج بينها، وقاما بالإتفاق سويا عقب خروج النجلة الأخرى للدرس، قام خطيب الأبنة الكبرى بالانقضاض عليها وطعنها عدة طعنات بتسهيل من خطيبته ابنة المجنى عليها.

فيما أجرت النيابة برئاسة المستشار محمد فايد مدير النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث وكلفت أجهزة الأمن بسرعة تحديد الجاني وكشف غموض الواقعة وطلبت تقرير الطب الشرعي حول مناظرة جثة القتيلة للتصريح بالدفن، وتستجوب الفتاة وخطيبها بعد ضبطهما مساء اليوم.