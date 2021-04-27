اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:44 م
خالد صلاح
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إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:10 م
إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا لاجئون _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية، أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لها، أنقذت 236 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا على متن زورقين مطاطيين مكتظين، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأضافت المنظمة فى بيان لها أن "المهاجرين كانوا فى المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا"، وأشارت إلى أن "العديد من الناجين كانوا فى حالة وهن"، مضيفة أن "النساء يعانين من حروق طفيفة بسبب الوقود وتنشق الدخان".

 

وقال فريدريك بينار المسؤول عن العمليات فى تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة، والمفاجئ أن هناك عددا كبيرا من القاصرين بينهم 114 غير مرافقين".

 

وقضى ما لا يقل عن 453 مهاجرا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

 


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