إطلاق اسم الشهيد عاشور عبدالعزيز على مدرسة إعدادى بالفشن ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة والأطقم الطبية، الذين جادوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب والأوبئة، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن، وما يقوم به جيش مصر الأبيض من العاملين بالقطاع الصحى الذين يقفون فى مقدمة الصفوف لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة،وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والمجالس القومية.

وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد مجند" عاشور عبدالعزيز محمد عمر"على مدرسة منشأة عمرو الإعدادية المشتركة التابعة لقرية الفنت مركز الفشن، والموافقة على إطلاق اسم الطبيبة: د. إيمان إبراهيم أدهم" إحدى شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا "على الوحدة الصحية بقرية اطواب بالواسطى،وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة والأطقم الطبية،وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.