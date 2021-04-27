اليوم السابع
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أمريكا تطلع دول الخليج على وضع محادثات فيينا النووية مع إيران

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:26 م
أمريكا تطلع دول الخليج على وضع محادثات فيينا النووية مع إيران روبرت مالي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أجرى المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، الثلاثاء، نقاشا مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي بشأن "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وذكر مالي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أجريت نقاشا جيدا هذا الصباح مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن وضع محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة والأمن الإقليمي".

وأضاف: "نعود إلى فيينا لإجراء الجولة التالية من المحادثات بشأن هدفنا المتمثل في العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من محادثات أعضاء اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة، على أن تستمر حتى الثلاثين من أبريل الجاري.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهدف من المحادثات هو "التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل نهائي".


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