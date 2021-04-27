وأوضح موريسون، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سى)، أنه سيتم تعليق الرحلات المباشرة من الهند حتى 15 من مايو المقبل، مشيرا إلى أنه تم أيضا تعليق الرحلات الجوية غير المباشرة من جانب دول منها سنغافورة وكوالالمبور.

وأكد رئيس الوزراء أن الرحلات ستستأنف فى أقرب وقت ممكن وأنه لن يتم التخلى عن مواطنى البلاد فى الهند ممن هم بحاجة إلى المساعدة وإلى العودة لبلادهم.

ويوجد فى الهند أكثر من تسعة آلاف مواطن أسترالى يريدون العودة إلى بلادهم، وشهدت الهند على مدار الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصلت فى أوجها إلى 350 ألف حالة يوميا.