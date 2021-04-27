أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند التى تشهد تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح موريسون، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سى)، أنه سيتم تعليق الرحلات المباشرة من الهند حتى 15 من مايو المقبل، مشيرا إلى أنه تم أيضا تعليق الرحلات الجوية غير المباشرة من جانب دول منها سنغافورة وكوالالمبور.
وأكد رئيس الوزراء أن الرحلات ستستأنف فى أقرب وقت ممكن وأنه لن يتم التخلى عن مواطنى البلاد فى الهند ممن هم بحاجة إلى المساعدة وإلى العودة لبلادهم.
ويوجد فى الهند أكثر من تسعة آلاف مواطن أسترالى يريدون العودة إلى بلادهم، وشهدت الهند على مدار الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصلت فى أوجها إلى 350 ألف حالة يوميا.
كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات طبية إلى الهند التى تواجه ارتفاعًا كبيرًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال موريسون - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سى)- إن أستراليا سترسل 500 جهاز تنفس صناعى، ومليون قناع جراحى، و500 ألف قناع من طرازى P2 وN95، إضافة إلى 100 ألف نظارة واقية، و100 ألف زوج من القفازات الطبية، و20 ألف واقي للوجه؛ وذلك لمساعدة الهند للتعامل مع النقص الشديد في الإمدادات الطبية، مؤكدا أن هذه الإمدادات هى حزمة مبدئية، وأنه سوف يتم إرسال المزيد من المساعدات إلى الهند لاحقا.
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