5 علامات تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على رئتيك.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

تؤثر الموجة الثالثة من فيروس كورونا الجديد على العالم أجمع، وارتفعت عدد الإصابات وأصبح الفيروس أقوى وأشد ضراوة ويصيب الأعضاء الحيوية، وبالنسبة للكثيرين، يمكن أن يتسبب فى أضرار كبيرة في الرئة حتى قبل ظهور العلامات الكلاسيكية للعدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على العلامات التى تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على رئتيك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

علامات تدل على فيروس كورونا يؤثر على رئتيك



فيما يلي بعض العلامات والأعراض التى يجب توخى الحذر الشديد بشأنها إذا كنت مصابًا فى الوقت الحالي، وفقًا لدراسة نشرتها دراسة John Hopkins Medicine:

ضيق شديد في التنفس



قد يكون من الصعب التعامل مع ضيق التنفس ويمكن أن يحدث هذا عندما يبدأ الفيروس في الانتشار بسرعة ويمنع دخول الدم المؤكسج إلى الرئتين، ويؤدى هذا إلى مزيد من انخفاض مستويات الأكسجين، ويسبب مشاكل في التنفس.

التهاب رئوي مرتبط بكورونا



يظل الالتهاب الرئوي المرتبط بكورونا أحد أكثر المضاعفات المخيفة، عندما يصاب الشخص بالفيروس، فإنه يضعف جدران الرئة ويسدها ويقلل من وصول الدم إلى الأعضاء في مثل هذه الحالة، يضطر الجسم إلى تعويض النقص وزيادة تناول الأكسجين.

عندما تتلف الأكياس الهوائية، يحدث تدفق للسائل الذي يكون في الغالب مليئا بالخلايا والبروتين ويؤدي تراكم السوائل هذا إلى الالتهاب الرئوي يُعرف هذا باسم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، والتي تؤدي بعد ذلك إلى الالتهاب الرئوي عندما تتأثر وظائف الرئة.





آلام فى الصدر



في حين أن الفيروس يمكن أن يسبب معظم المضاعفات للقنوات التنفسية والرئتين، إلا أن الالتهاب المنتشر وصعوبات التنفس والحرمان من الأكسجين يمكن أن تسبب ألمًا فى الصدر وتلفًا مميتًا بالرئة.

سعال مستمر ومتواصل



عادة ما يكون السعال من أولى العلامات، وربما العلامات الكلاسيكية للإصابة بفيروس كورونا.

في حالات العدوى المتوسطة إلى الشديدة ، يمكن أن يتسبب الفيروس أيضًا فى حدوث الكثير من الالتهابات والانسداد، مما قد يؤدى إلى زيادة تعطيل الأداء الحيوى والسعال المستمر القاسي.

جلطات دموية



يمكن أن يؤثر الفيروس أيضًا على تدفق الدم عبر الجسم، مما قد يزيد من ضغط الدم، ويسبب جلطات متعددة قد تحدث أيضًا مراحل خفيفة من تعفن الدم عندما تنتشر العدوى عبر مجرى الدم، وتسبب تلفًا واسعًا للأنسجة.

يمكن أن تسبب عاصفة السيتوكين، وهي نوع من تفاعل المناعة الذاتية المتولدة فى الجسم، مشاكل أيضًا.