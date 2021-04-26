اليوم السابع
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وكيل تموين قنا: انتظام جمع محصول القمح وتوريد 25 ألف طن منذ بداية الحصاد

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص
وكيل تموين قنا: انتظام جمع محصول القمح وتوريد 25 ألف طن منذ بداية الحصاد توريد القمح- أرشيفية
قنا_ صابر سعيد

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أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح بمحافظة قنا.

وأوضح أحمد السيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صوامع وشون المحافظة استقبلت 25 ألف طن قمح منذ بدء الموسم، حيث بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة  103 ألف و759 فدان ، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 670 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 7 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 670 طن.

وشدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث بلغ سعر الأردب 725 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 715 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 705 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح لعام 2021، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.


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