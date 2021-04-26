وزير خارجية ألمانيا يرفض مزيد من العقوبات على روسيا ويدعو إلى الحوار

كتبت: هناء أبو العز

حذر وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس، من فرض المزيد من العقوبات على روسيا مطالبًا بالتوجه إلى الحوار.

وقال ماس في برنامج تقرير من برلين، إن على المرء أن يسأل عما إذا كانت الإجراءات الأكثر صرامة ستحسن وضع المعارض نافالني و هل سيقولون في موسكو"شكرًا جزيلاً لكم على فرض عقوبات أشد صرامة؟" لا أعتقد ذلك.

وأكد هيكو ماس، إنه بعد تسميم نافالني ووفرض عقوبات عليه ، استخدم الاتحاد الأوروبي بالفعل أدواته بشكل واضح للغاية، كما هددت الولايات المتحدة روسيا بالعواقب إذا مات نافالني، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين يعرف جيدًا ما يمكن توقعه عندما تصل الأمور إلى هذا الحد، كما ستبقى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب الصراع في شرق أوكرانيا سارية طالما لم يكن هناك حل.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا، لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في تحويل الاستفزازات إلى حجج جادة في مرحلة ما، والعلاقة سيئة للغاية لكن لا ينبغي أن يبقى الأمر على هذا النحو، معبرًا عن سعادته قبول موسكو عرض الرئيس الأمريكى للحوار والاتفاق على قمة أمريكية روسية.