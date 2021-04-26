وزير النقل للنواب: "بعض العاملين بالسكة الحديد مهملين وأفكارهم ملوثة"

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتطوير العنصر البشرى فى منظومة النقل بما فيها هيئة السكك الحديدية، والارتقاء به، وهناك ميزانية مخصصة لذلك، متابعا: "العنصر البشرى فى السكة الحديد هو العنصر الأهم فى إدارة وتطوير السكة الحديد".

جاء ذلك خلال إلقاء وزير النقل كامل الوزير، بيانا أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض خطة تطوير السكك الحديدية.

وقال وزير النقل فى كلمته: "منذ أن شرفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتولى منصب وزير النقل، تعهدت بتطوير مرفق السكة الحديد، والاهتمام بإعادة تأهيل وتثقيف العنصر البشرى والارتقاء بمستواه الفنى الارتقاء".

وأشار إلى أنه يوجد نحو 45 ألف موظف وعامل فنى فى هيئة السكة الحديد، متابعا: "مقدرش أشيلهم وأقفل السكة الحديد، مينفعش أمشيهم لأنه فعلا فيهم ناس كويسين جدا، وفيهم ناس مهملين كسالى مش عايزين يشتغلوا وأفكارهم ملوثة لكن الغالبية جيدين ويمكن تأهيلهم وإصلاحهم، ولكن واحد فقط مهمل ممكن يعمل كارثة".

وأكد وزير النقل أنه يتم إجراء الكشف الطبى الدورى على كل عامل وعلى كل سائق، وإجراء تحليل المخدرات الدورى والمفاجئ على جميع العاملين، ويتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات لمدة 6 أشهر، ولا يتحصل على أى حافز خلال هذه الفترة، سوى راتبه الأساسى فقطن ويتم إعادة التحليل، ولو كانت إيجابية، يتم الوقف عن العمل لمدة سنة، ولا يتم العودة إلا بعد تحول العينة إلى سلبية، وهناك مشروع قانون جارى مراجعته فى مجلس الدولة لفصل متعاطى المخدرات تماما من الخدمة".

وتحدث الوزير عن التأهيل والتدريب ورفع المستوى للعاملين والسائقين، والاستعانة بالواعظين من الأزهر والأوقاف لتثقيف ورفع الوعى لدى العاملين والسائقين، لنكسب منهم ما نستطيع، كما تحدث عن ربط الأجر بالإنتاج للعاملين، وربط حافز العمال والورش بالإنتاج الفعلى.

وأشار إلى تطوير الخدمات الطبية والصحية، وتطوير مراكز العلاج وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الحديثة، ولفت إلى إنشاء المعهد الفنى للتكنولوجيا السكة الحديد، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، حيث تنم أخذ مجموعات من الثانوية العامة فى التنسيق مثل كلية التجارة، ويتم قبول الطلاب المتميزين، وكذلك يتم التدريب والتأهيل لاختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا، من المهندسين والعاملين، قائلا: "بنهاية العام الحالى سيكون لدينا 300 مهندس جدد تم انتقائهم وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، وعندهم روح التحدى والإصرار على العمل مع المهندسين القدامى، كما أن رئيس الجمهورية صدق على تعيين ألف فنى للعمل فى ورش السكة الحديد، بعد طلبه من الرئيس زيادة العاملين نظرا لوجود عجز شديد، مع مراعاة وجود ممثلين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه سيتم تعيين 750 آخرين الفترة المقبلة.



الجلسة العامة لمجلس النواب (1)



الجلسة العامة لمجلس النواب (2)



الجلسة العامة لمجلس النواب (3)



الجلسة العامة لمجلس النواب (4)



الجلسة العامة لمجلس النواب (5)



الجلسة العامة لمجلس النواب (6)



الجلسة العامة لمجلس النواب (7)



الجلسة العامة لمجلس النواب (8)



الجلسة العامة لمجلس النواب (9)



الجلسة العامة لمجلس النواب (10)



الجلسة العامة لمجلس النواب (11)



الجلسة العامة لمجلس النواب (12)



الجلسة العامة لمجلس النواب (13)