وزير النقل: دورات سلوكية ونفسية للعاملين بالسكة الحديد للتعامل الجيد مع الركاب

كتب ــ أسامة عبد الحميد

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل بعدد 150 مهندساً من تخصصصات الكهرباء والميكانيكا والمدني والاتصالات الإلكترونية، تم التحاقهم مؤخرا بهيئة السكك الحديدية، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات التي أجريت عليهم في الكلية الحربية، ثم تلقيهم دورات تدريبية عالية المستوى في معهد وردان المتخصص في السكه الحديد، جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري بالسكة الحديد باعتباره أحد عوامل نجاج المنظومة، كما حضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.



وأكد المهندس كامل الوزير، أنه منذ تولى حقيبة النقل، تعهد بأن تصبح وزارة النقل في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام، ارتكزت على 5 عناصر هي، الوحدات المتحركة ( العربات والجرارات )، والسكة (القضبان – المحطات – المزلقانات) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وامدادها بكافة المعدت الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري، مشيرا الى أنه تم التعاون في الاربعة عناصر الاولى مع كبرى الشركات والبنوك العالمية للنهوض بها مع مشاركة مهندسي الهيئة في تنفيذ هذه المشروعات .



وفيما يخص العنصر البشري المؤهل، أشار وزير النقل، إلى أنه تم وضع خطة شاملة جاري تنفيذها ارتكزت على محورين، الأول يتمثل في تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة وكذلك الدورات السلوكية والنفسية والتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل، وأن يكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين والثاني تمثل في تخريج دفعات جديدة من المتخصصين والتحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد، مشيراً إلى أنه تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.



كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تماما، وهذه المجموعة من المهندسين ال150 في طليعتهم حيث تم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كما يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية، كما يتضمن اي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة، سواء كانت جرارات أو عربات جديدة، لافتاً أن هناك دفعة أخرى جاري تدريبها في الكلية الحربية ثم في معهد وردان تمهيدا للالتحاق بهيئة السكة الحديد .



وأضاف الوزير، أن هذه المجموعة من المهندسين سيتم وضع برنامج تاهيلي طويل المدى لهم يظل حتى 10 سنوات ليكونوا ضمن قيادات الهيئة بعد ذلك وهذه الدورات تتمثل في دروات رفع مستوى ودورات تأهيليى سواء في معهد وردان او في الجامعات المصرية المتخصصة في احد التخصصات الهامة للسكك الحديدية أو دروات تدريبية في كبرى الشركات التي تنتج أو تقوم بعمل عمرات في المواتير أو ما يخص السكة الحديد أو من خلال السفريات للخارج للتدريب على أحدث نظم التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعهم على قطاعات السكة الحديد للاستفادة المثلي منهم ولعمل مزيج بين الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد وهذه الاجيال الشابة من المهندسين، مطالبا بالالتزام التام في العمل وان يكون نجاح هيئة السكك الحديدية هو الهدف الاساسي لهم وان يتسابق الجميع في تأدية المهام المكلفين بها .



