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وزير الصحة المغربي: الحالة الوبائية تحت السيطرة نسبيًا ويحذر من التهاون لتجنب الانتكاسة

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:00 م
وزير الصحة المغربي: الحالة الوبائية تحت السيطرة نسبيًا ويحذر من التهاون لتجنب الانتكاسة لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أكد وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، أن الحالة الوبائية في الدولة تحت السيطرة نسبيًا حتى اليوم، إلا أنها "تستدعي بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة على غرار ما تشهده العديد من الدول".

وأوضح وزير الصحة، أمام جلسة البرلمان اليوم الاثنين بالرباط، أن "تطور سير الوباء لا يُمكِّن من استشراف توقعات الأيام المقبلة، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة متحورة".

وأشار الطالب إلى تسجيل انخفاض كبير في المنحى الوبائي بالمغرب، خصوصًا معدل الوفيات الذي انتقل من 92 حالة وفاة يوميا في ذروة الانتشار إلى 4 وفيات خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما مكَّن من استقرار معدل الوفيات عند 1.8 وتراجع مؤشر الإصابة إلى 0.9.

 


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