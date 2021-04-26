والد شهيد الواحات: "الاختيار 2" ملحمة وطنية تعلم الأجيال عظمة تضحيات الأبطال

السويس - سيد نون

قال حافظ شوشة، والد الشهيد نقيب شرطة أحمد حافظ شوشة، أن الاختيار 2 من أجمل المسلسلات التي تكلمت عن واقع بطولات شهدائنا من الجيش والشرطة، مؤكدا أن الاختيار ملحمة تعلم الأجيال، وأن ما يعرض على الشاشة عدد بسيط جدا من أعداد الشهداء الأبطال ، مضيفا أن كل شهيد تحكا بطولته على مدى اجيال قادمه، لان كل الشهداء أبطال ضحوا بحياتهم ودمائهم دفاعا عن شعب مصر.

واستشهد البطل أحمد شوشة، في حادث الواحات عام 2017، ونفذ العديد من العمليات الخاصة بإتقان، حتى نال شهادة الزملاء والرؤساء ولقب بـ "أسد الصحراء"، رغم صغر سنه، وشارك في القبض على العديد من الإرهابيين، وورث الشجاعة عن والده، وجده الذى كان بطل المقاومة في مدينة السويس.

وأضاف حافظ شوشة، أن الشهيد كان دائما ما يقول: "مصر حلوة يا بابا، وجميلة وعشان تفضل جميلة لازم نضحى شوية، متابعا: "عقب التخرج انضم لقطاع الأمن المركزي، بالرغم أنه كان مخيرا بين العمل في أقسام الشرطة أو الانضمام للقطاع، ورغم مشقة العمل فيه اختاره؛ لتزداد خبراته سريعا، وأنه كان يؤدى تدريبات شاقة لرفع كفاءته القتالية، وتأهل للمشاركة في فرقة المهام القتالية، التي تعد من أصعب الفرق في الشرطة".

وأوضح "شوشة"، أن أحمد كان من أوائل الحاصلين على ما يسمى بفرقة (مهام)، التى يتم التدريب فيها على ضرب النار والاشتباك بالأسلحة ، وتقديرًا لتفوقه القتالي، ضم الشهيد أحمد حافظ شوشة، لقطاع العمليات الخاصة، ولكفاءته وقع اختيار قيادات العمليات الخاصة عليه؛ ليكون أصغر ضابط مشاركا بمأمورية الواحات ، ويؤكد والد الشهيد: "عندما كان يشارك في أي عملية اضع روحي على كفي، وحين كنت أعاتبه على إغلاق هاتفه بالأيام، يؤكد لي أنه لن يخذلني أبدا".

وكان اللقاء الأخير الذى جمع بين الضابط الصغير ووالده قبل أسبوعين، أثناء إجازة قضى فيها 14 يوما، حرص فيها أن يكون بجوار والد،ه يلازمه في محل تحف، وكأنه يودعهم قبل الرحيل، يقول حافظ شوشة: "سلمني نص مرتبه كالعادة، وقالي دي صدقات الشهر"، وكان ذلك المبلغ آخر ما تسلمه الأب من الشهيد.