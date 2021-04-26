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"مياه المنوفية" تعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:30 م
"مياه المنوفية" تعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا تعقيم
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق التابعة للشركة للحفاظ على سلامة العاملين بمواقع العمل المختلفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن أعمال التطهير شملت دواوين الأفرع ومراكز خدمة العملاء والمحطات التابعة للشركة والتى يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وبواسطة فريق السلامة والصحة المهنية.

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد والتعقيم والتطهير لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.


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محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

فيروس كورونا

الاجراءات الاحترازية

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