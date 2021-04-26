موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 26-4-2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 26-4-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما تناولته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022، ومرتكزات الخطة وهى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية وتنمية الريف الـمصرى عناصر جديدة بخطة 22/21

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذى ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

الجمارك: تطبيق إلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بداية من يوليو المقبل

قال وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إنه تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مطلع شهر أبريل الجاري بمطار القاهرة تجريبيًا وسيتم زيادتها إلى 3 مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإلزام بالمنظومة مطلع شهر يوليو مقبل بنحو 9 مراكز جمركية جديدة بحرية وبرية.

"القومى للحوكمة" يتعاون فى برنامج لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في إطلاق تحدي الابتكار المفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع جامعة النيل ومبادرة رواد النيل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشروع نايتروس وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

المشاط تترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، لتقييم وعرض التقدم الذي حققه مشروع النداء خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق للمضي قدمًا في المرحلة الثالثة من المشروع للفترة 2022-2026.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين باستثناء "إيجي إكس 70"

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 26-4-2021

شهد الذهب على المستوى العالمي بمستهل تعاملات الأسبوع تغيرات عديدة منذ صباح اليوم، إذ تغير سعر الأونصة أكثر من 4 مرات حتى الآن، مع تذبذب واضح في سعر المعدن الأصفر عالميًا، وذلك بسبب ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي.

"إيتيدا" تطلق برنامجا تدريبيا لإتقان اللغة الألمانية لطلبة الجامعات فى الصعيد

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" برنامج تدريبي لطلبة الجامعات في صعيد مصر لمساعدتهم في إتقان اللغة الألمانية بهدف خلق قاعدة من الكوادر المدربة والمؤهلة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في محافظات الصعيد في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

تفاصيل اجتماع وزير السياحة والآثار بلجنة "خبراء الترويج السياحى"

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بلجنة "خبراء الترويج السياحي"، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس اللجنة، ومشاركة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

جهاز الإحصاء: مكتب براءات الاختراع المصرى استقبل 2207 طلبًا عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يحتفل به العالم يوم 26 ابريل من كل عام والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2000.