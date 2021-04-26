"موجز أخبار مصر"مدبولى يتلقى لقاح كورونا.. ويؤكد: الرئيس وجه بتوفير اللقاحات للمواطنين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، تلقى رئيس الوزراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وانتهاء اليوم الأول من امتحانات صفوف النقل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبى في درجات الحرارة.. وفيما يلى أهم الأخبار.





رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا



تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.





طلاب أولى ثانوى: الامتحان المجمع سهل وفى مستوى الطالب المتوسط "صور"



أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، سهولة الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، مؤكدين أن هناك راحة نفسية فى الاختبار الورقى مقارنة بالامتحان الإلكترونى بسبب مشكلات السيستم التى كانت تحدث.





قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى موعدها 10 مايو



تقام مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها المُحدد يوم 10 مايو المقبل، بعدما رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري. ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل قمة الكرة المصرية يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.





الرى تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر فى الكونغو



بدأت وزارة الموارد المائية والرى الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في العاصمة الكونغولية - كينشاسا تمهيداً لافتتاحه خلال الشهر القادم، حيث وصلت معدات المركز لمطار كينشاسا تمهيداً لنقلها لمقر المركز، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعداداً للافتتاح الرسمى للمركز فى نهاية شهر مايو المقبل بمشاركة الوزراء من الجانبين.





رياح وارتفاع بالحرارة وفرص أمطار.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 إلى السبت 1 مايو 2021.





الصحة: تصنيع لقاحى كورونا الصينى والروسى محليا بخطى إنتاج بفاكسيرا



أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تصنيع لقاحى كورونا الصينى سينوفاك والروسى سبوتنيك v فى مصر من خلال شركة فاكسيرا بخطى إنتاج.





الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات



أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





التخطيط: 600 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة خلال 3 سنوات



قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.





كنترولات الثانوية العامة تتسلم استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات الأسبوع الجارى.. المدارس تراجع الاستمارات قبل التسليم.. وحصر الطلاب المتقدمين فى كل شعبة.. والتعليم: لا استمارات ورقية للطلاب



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، تبدأ كنترولات الثانوية العامة فى استلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات الأسبوع الجارى، موضحة أن الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية تقوم بتجهيز الاستمارات الالكترونية التى تم استلامها من الطلاب.