وقال المصدر الذي لم يفصح عن هويته - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن الجيش خسر 31 جنديا فى الكمين الذى نصبه إرهابيون بينهم قائدهم الذى كان برتبة مقدم .

يذكر أن مسلحين من "داعش" قتلوا منذ يومين 11 مدنيا على الأقل بمدينة "جيدام" شمال شرقى البلاد، بعد أن بسط التنظيم سيطرته عليها.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت أذرع تنظيم داعش، نشاطها فى عدة دول أفريقية جنوب الصحراء، بينها نيجيريا بعد أن تلقى التنظيم ضربات قوية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.